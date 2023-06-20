الجوازات: قدوم 1,342,351 حاجاً من خارج #المملكة حتى أمس الإثنين

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن حصيلة عدد الحجاج القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقالت الجوازات في بيان صحفي نشرته مساء اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه قدم نحو 1,342,351 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية يوم الإثنين 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 6/ 2023م.

وأضافت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ نحو 1,280,240 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية نحو 57,463 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 4,648 حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.