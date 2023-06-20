برعاية #وزارة_الطاقة.. #شل توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في #المملكة

أعلنت وزارة الطاقة في المملكة عن توقيع شركة “شل” العالمية اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع افتتاح أولى محطات الوقود التابعة لشركة “شل” في الربع الرابع من هذا العام 2023م بمدينة الرياض.

وتأتي الاتفاقية الموقعة مع مجموعة أسياد القابضة، ثمرة لمساعي اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود برئاسة وزارة الطاقة لتطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، من خلال دخول أكبر الشركات العالمية للمشاركة في هذا القطاع بتطوير سياسات وبرامج وخطط تحولٍ تنموية عالية الكفاءة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.