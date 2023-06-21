بدأ العد التنازلي.. ساعات وينتهي الأكسجين من الغواصة المفقودة بالقرب من حطام السفينة “تايتانيك”

بدأ العد التنازلي لانتهاء الاكسجين بالغواصة السياحية الصغيرة التي فقدت قرب حطام سفينة "تايتانيك" في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.

والغواصة "تيتان" مصممة لتبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة، مما يعطي الركاب الخمسة على متنها فترة حتى صباح غد الخميس قبل أن ينفد الهواء بداخلها.

على جانب آخر، رصد جهاز سونار صوت "طرقات" خلال عمليات البحث عن الغواصة ، فيما تتواصل عمليات البحث عنها ، وتجري عملية البحث والإنقاذ بمشاركة وكالات حكومية، وقوات البحرية الأميركية والكندية، وشركات تعمل في أعماق البحار.

وأوردت مجلة "رولينغ ستون" أن طائرة "بي 8" كندية "سمعت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات.

ودخلت عمليات البحث عن الغواصة السياحية المفقودة في المحيط الأطلسي يومها الرابع اليوم، الأربعاء، إذ تسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على الغواصة التي اختفت أثناء نقلها ركابا أثرياء في رحلة إلى حطام السفينة تايتانيك بالمياه العميقة قبالة ساحل كندا

وكان قائد الغواصة وأربعة أشخاص داخلها في وقت مبكر من يوم الأحد عندما فقدت الاتصال بالسفينة الأم على السطح بعد ساعة و45 دقيقة من انطلاقها في رحلة غوص تستغرق ساعتين.