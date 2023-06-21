تدشين مشروع الإسعاف الجوي لـ «الهلال الأحمر» في المدينة المنورة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع الإسعاف الجوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

ويهدف المشروع إلى سرعة تقديم الخدمات الإسعافية، وتقديم الرعاية الطبية الطارئة للمستفيدين في أوقات قياسية، وما يترتب على ذلك من زيادة فرص إنقاذ الأرواح، ودعم الخدمة الإسعافية الأرضية، وذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي .

وشهد الحفل إطلاق حزم مشاريع وبرامج هيئة الهلال الأحمر التي تأتي سنداً للخدمات الطبية والإسعافية الطارئة .

واستمع أمير المدينة المنورة إلى شرحٍ عن دور المشاريع الجديدة في تحسين منظومة الخدمة الطبية الطارئة .

ودشّن سمو الأمير فيصل بن سلمان مسار خدمة مرضى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى نقل الحالات من الموقع إلى المنشآت الطبية المتخصصة ، كما اطّلع على عرض مؤشرات تفعيل مسار الجلطات القلبية وأثر جهاز مزيل الرجفان في إنقاذ حياة المرضى ، إضافة إلى الآثار الإيجابية من تركيب جهاز مزيل الرجفان في المسجد النبوي الشريف للتعامل مع حالات الزوار، كما استمع إلى شرحٍ عن خدمات أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي .