إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لبيع الأضاحي في 12 موقعًا بالرياض والمدينة المنورة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية جديدة، تُمكّن المستفيدين ومربي الماشية من حجز موقع مؤقتٍ لبيع الأضاحي، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وتهدف الخدمة التي تأتي قبل أيامٍ قليلة من حلول عيد الأضحى إلى التسهيل على المستفيدين لشراء الأضاحي من مواقع قريبة لسكنهم، بالإضافة إلى تخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسة، وتسهيل عملية البيع لمربي الماشية؛ من خلال إتاحة حجز موقع مؤقت إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة، أن البيع في المواقع المؤقتة التي توفرها الخدمة، سيكون متاحًا خلال الفترة من 5 – 12 ذي الحجة الحالي، في 7 أحياء بالرياض، تشمل: الجنادرية، المشاعل، العارض، الملقا، بدر، ظهرة لبن، وظهرة نمار، إضافة إلى 5 أحياء في المدينة المنورة، تشمل: أحياء

طريق علي بن أبي طالب طريق قريظة، طريق السلام، طريق ينبع السريع، مسلخ سد الغابة، وطريق ضبوعة.