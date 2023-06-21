تفاصيل حيلة #سواريز للعب مع #ميسي مرة أخرى

كشفت بعض التقارير عن مفاجأة في مستقبل لويس سواريز وإمكانية لعبه من جديد بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة موندو الإسبانية، فإن لويس سواريز تواصل مع مسؤولي نادي جريميو البرازيلي ليبلغهم بقراره أنه سوف يعتزل كرة القدم، وذلك لعدم قدرته على مواصلة اللعب بسبب إصابة مزمنة أصبح يعاني منها على مستوى الركبة في الفترة الأخيرة.

وفي بداية الأمر، أكدت الصحف البرازيلية الأنباء المتعلقة باعتزال لويس سواريز لعب كرة القدم بشكل نهائي بسبب إصابة الركبة، وأن إدارة نادي جريميو البرازيلي سوف تتعاطف مع الأمر وتدرك صعوبته على النجم الأورجوياني وأحد أبرز المهاجمين في التاريخ، لتفسخ العقد بالتراضي.

ولكن كشفت صحيفة TYC الأرجنتينية، أن لويس سواريز استغل هذا الأمر ليدفع إدارة جريميو بفسخ تعاقده بسبب الإصابة التي أشار إليها أنها ستمنعه من ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، ولكن في حقيقة الحال أن نجم برشلونة الأسبق يخطط من أجل اللعب لإنتر ميامي ليكون رفقة ليونيل ميسي رفيقه المقرب في الدوري الأمريكي للموسم المقبل، ويرغب في فض تعاقده مع ناديه البرازيلي الحالي.