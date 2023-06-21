قناة السويس تعتزم بيع 20% من شركة تابعة لها

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء: إن الهيئة تطرح حصة نسبتها 20 بالمئة من شركة تابعة لها، تماشيا مع مساعي الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، مؤكدًا أن بيع القناة أو تأجيرها "غير وارد".

وبيّن أن بيع حصة بنسبة 20 بالمئة في شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بمثابة تجربة، مشيرا إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.

وأوضح أن الهيئة أدخلت الشركة في أخرى قابضة بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن رأسمالها 250 مليون جنيه مصري "8.10 مليون دولار".