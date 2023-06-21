محامي: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمرتكبي “مقلب الزي النسائي” في وافد (فيديو) #عاجل

كشف محامي تفاصيل العقوبة المقررة ضد من يرتكب ويصور "مقلباً" ضد أي شخص، وذلك بعد واقعة ظهور شخصين في مقطع مرئي أساءا خلاله إلى وافد.

وقال المحامي الدكتور حسين العنقري، إنه وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن عقوبة "صاحب المقلب" عقوبته هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية بنحو 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نبه "العنقري" إلى أن الموافقة الشفهية المصورة على نشر "المقلب"، لا تعفي من المساءلة القانونية.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم ومواطن، ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسيئان لمقيم، بظهور أحدهما متنكرًا في زي نسائي، أثناء وجودهما في مركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

وكان النائب العام قد أصدر أمرًا بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة .

وأكد مصدر مسؤول أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أوحقوق الآخرين أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.