متجاهلة مخاوف تشديد السياسة النقدية.. #بورصات_الخليج تغلق على ارتفاع

ارتفعت معظم أسواق الأسهم عند الإغلاق بمنطقة الخليج، اليوم الأربعاء، ولم يكترث المستثمرون بالمخاوف الناجمة عن مؤشرات على تشديد السياسة النقدية من شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في الكونجرس.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.3 بالمئة مع ارتفاع أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.3 بالمئة والتعاونية لخدمات التأمين 3.9 بالمئة.

وواصل مؤشر أبوظبي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي وزاد 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.1 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة أبوظبي لبناء السفن 1.2 بالمئة وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 بالمئة.

وقطع مؤشر دبي موجة خسائر دامت يومين ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة. واستمد المؤشر الدعم من صعود أسهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة والعربية للطيران 2.1 بالمئة.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة متراجعا للجلسة الثانية على التوالي. وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.6 بالمئة وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق متراجعا 1.2 بالمئة مع هبوط جميع القطاعات المدرجة.