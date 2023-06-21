مظلات السيارات مخالفة تستوجب المعالجة.. مهلة قبل الغرامة

يعد إنشاء مظلات للسيارات خارج حدود ملكية العقار من المخالفات التي تستوجب التصحيح والمعالجة، لأنها تشكل خطرا داهما على المواطنين، وفقا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وحددت الوزارة مهلة تصحيحية تنتهي بتاريخ 28-2-1445، قبل البدء بتطبيق الجزاءات ضمن لائحة المخالفات البلدية.

وأضدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (دليل إجراءات شهادة امتثال المباني)، ويتضمن عناصر ترتكز على الموقع العام، وشكل المبنى.. وضمن عناصر الدليل "عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء"، كما أن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الذي أصدرته الوزارة حدد غرامة ومخالفة على مالك المبنى عند وجود مظلات خارج حدود ملكية العقار، مع التنبيه أولاً على ضرورة تصحيح المخالفة قبل إصدار الغرامة.