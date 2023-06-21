رحلة الأثرياء الخمسة إلى حطام تيتانيك.. الكشف عن هوية المفقودين على متن الغواصة #تيتان

أعطت الأخبار التي تفيد بالتقاط "أصوات مجهولة" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة (تيتان) بصيص أمل في أن الرجال الخمسة الموجودين على متنها ما زالوا على قيد الحياة.

تم تسجيل الأصوات بواسطة عوامات السونار في عملية إنقاذ ضخمة، والتي تسابق الزمن للعثور على تيتان في وسط المحيط الأطلسي.

ضاعت الغواصة في رحلة في أعماق البحار إلى حطام تيتانيك قبل 3 أيام.

قال خفر السواحل الأمريكي إنه تم نقل العمليات تحت الماء للتحقيق في الضوضاء، لكنهم لم يعثروا على أي شيء حتى الآن.

ومع توقع نفاد إمدادات الأكسجين في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، فإن الساعات القليلة المقبلة حرجة.

قال خفر السواحل الأمريكي إن أصواتا سمعت يومي الثلاثاء والأربعاء لكنها لا تعرف حتى الآن ما هي الضوضاء. وتقول إن البحرية الأمريكية تقوم بتحليل البيانات، لكنها لا تزال شاملة حتى الآن. وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن الأصوات كانت تسمع كل 30 دقيقة.

من هم الأثرياء الخمسة على متن الغواصة؟

وتم تأكيد وجود رجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود ونجله سليمان داود، والملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن"، التي قالت إنه أحد المتخصصين في المهمة على متن سفينة "أوشن جيت إكسبيديشنز" والتي تم الإبلاغ عن فقدانها.

أما قائد الغواصة فهو الفرنسي بول هنري نارجوليه، والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "أوشن جيت إكسبيديشنز"، ستوكتين راش، هما أيضا من بين المفقودين الخمسة.