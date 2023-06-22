انتخاب المملكة رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

انتُخبت المملكة رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثامنة عشرة.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عُقدت أمس الأربعاء 21 يونيو 2023 م في العاصمة المغربية الرباط ، والتي ترأس خلالها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وفد المملكة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، ومن أبرزها تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، وأوجه التعاون وسبل الاستفادة من الخبرات الإعلامية، ومواكبة التحولات التقنية الحديثة، والاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب.

ويتولى المكتب التنفيذي إدارة الأعمال والاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الإعلام العرب حيث يتم من خلاله دراسة التوصيات المرفوعة من اللجنة الدائمة للإعلام العربي وصياغة القرارات المقترح اتخاذها في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.