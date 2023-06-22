القنوات الرياضية “SSC” تعالج تعثراتها بتعيين كريستيان بيير رئيساً تنفيذياً لها

أعلنت شركة الرياضة السعودية تعيين كريستيان بيير رئيسا تنفيذيا جديداً للشركة، خلفا لعبد العزيز باعشن، الذي أصبح حاليا رئيسا للجنة الأولمبية السعودية.

ويعتبر كريستيان بيير أحد الخبرات الدولية في المجال التلفزيوني، وكان مستشارا لوزارة الرياضة عند بداية تأسيس قنوات "SSC"، وتولى خلالها إدارة العمليات حتى أصبح الآن رئيساً تنفيذياً.

وتقدمت الشركة بالشكر والتقدير للرئيس التنفيذي السابق: عبد العزيز باعشن، على كافة جهوده الكبيرة أثناء توليه مهامه خلال السنتين السابقتين، علماً بأنه سيحتفظ بعضويته في مجلس الإدارة.