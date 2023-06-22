سر نصيحة #ميسي إلى #مبابي في ناديه الجديد

كشفت بعض التقارير عن سر نصيحة الأرجنتيني ليونيل ميسي للفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان فيما يتعلق بوجهة الأخير الجديدة.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" أن ميسى نصح مبابى أولا بالانتقال إلى برشلونة، قبل أن يحثه على الذهاب إلى ريال مدريد فى أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن ميسى قال لمبابى: "أفضل أن تذهب إلى برشلونة، لكن إذا كنت تريد الذهاب إلى مدريد، افعل ذلك، أنت تستحق مشروعًا حقيقيًا وفائزا".

وكشفت الشبكة الإسبانية أن هذه كانت كلمات ميسي الأخيرة لكيليان مبابي قبل أن يغادر حديقة الأمراء.