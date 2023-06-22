17 ذي الحجة.. فتح باب القبول لـ «البكالوريوس» بجامعة طيبة

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة في المدينة المنورة، يوم الأحد 17 / 12 / 144 هـ، حتى الإثنين 29 من نفس الشهر، موعدًا لفتح باب الترشيح للقبول على برامج مرحلة البكالوريوس و الكلية التطبيقية في الجامعة وفروعها للعام الجامعي 1445هـ، وذلك عبر موقع الجامعة.

وأشارت استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة عبر نظام القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات وسيكون القبول لهذا العام موحداً في الجامعة وفروعها.

وأكدت أهمية الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط الترشيح للقبول والإجراءات المتبعة والمواعيد المهمة من خلال دليل الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني.

وذكرت أنه لا يمكن التعديل على البيانات الأكاديمية بعد إغلاق بوابة الترشيح ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عن صحة البيانات ومتابعة توجيهات وإجراءات القبول من خلال ما يتم نشره على بوابة القبول الإلكتروني ورسائل الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم .