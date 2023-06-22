بورصات_الخليج تغلق منخفضة متأثرة بأسعار #النفط ومخاوف #رفع_الفائدة

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج، منخفضة، اليوم الخميس، مع استمرار حذر المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" التي أشار فيها لاحتمال رفع الفائدة.

وانخفضت أسعار النفط الخام -وهو محفز رئيسي للأسواق المالية بالخليج- اليوم الخميس إذ خسر مزيج برنت 2.4 بالمئة مسجلا 75.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية 1.3 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة مع تراجع معظم القطاعات.

وتراجع مؤشر السوق في دبي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط نسبته 3.5 بالمئة لأسهم بنك المشرق واثنين بالمئة لأسهم العربية للطيران.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.1 بالمئة مع تراجع أسهم بنك الإنماء 1.5 بالمئة وشركة المراعي 2.3 بالمئة.

وواصل مؤشر أبوظبي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي وأغلق مرتفعا 0.4 بالمئة.

وزاد سهم الشركة العالمية القابضة 0.5 بالمئة وقفز سهم وحدتها ألفا ظبي القابضة 10.5 بالمئة مسجلا أعلى ارتفاع خلال التعاملات من نوفمبر.

وخارج منطقة الخليج، قطع مؤشر الأسهم القيادية المصري موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات مسجلا ارتفاعا طفيفا مع صعود أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 1.7 بالمئة والقلعة القابضة 7.2 بالمئة.