انخفاض مفاجئ في مخزونات #النفط الخام الأمريكية

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ، الخميس، مع ارتفاع ملحوظ في مخزونات الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي بفعل قوة الطلب على التصدير وتراجع الواردات، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 463.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو. وكان محللون توقعوا ارتفاعها 300 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 98 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وزادت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى 4.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بينما تراجعت الواردات حوالي 50% إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 116 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.