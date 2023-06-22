الغواصة_تيتان.. اكتشاف الغطاء الخلفي المكتوب عليه اسمها

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر، قولها إنه تم اكتشاف الغطاء الخلفي للغواصة المكتوب عليه اسمها.

وأكدت قناة "CNN" اكتشاف الحطام قرب آخر موقع معروف للغواصة تيتان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأدميرال جون موير رئيس عمليات البحث في خفر السواحل الأميركيين على قناة إن بي سي إن "جهود الإنقاذ" متواصلة لأنه "مازلنا نعتقد أنه في الحالات المعقدة بشكل خاص أن إرادة الناس في الحياة يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضًا".

قدر رجال الإنقاذ أن ينفد مخزون الأكسجين على متن الغواصة "تايتن" التابعة لشركة "أوشنغيت إكسبدشنز" الساعة 11,08 بتوقيت غرينتش.

وتتمتع المركبة المفقودة منذ الأحد باستقلالية نظرية تبلغ 96 ساعة في الغوص.

وكان رصدُ طائرات بي-8 كندية أصواتا تحت الماء في منطقة عمليات البحث، أثار الأمل ووجه عمل فرق الانقاذ، دون أن يتم تحديد طبيعة هذه الاصوات.