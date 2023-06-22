الغواصة المفقودة تيتان.. هل دمّرها انفجار داخلي؟

تتواصل أعمال البحث عن الغواصة المفقودة "تيتان" في المحيط، بعد الإعلان رسميا عن نفاد الأكسجين داخلها.

وقال أحد مؤسسي شركة الغواصة المفقودة "تيتان"، إنه يتوقع أن انفجارا داخليا قويا وقع بشكل فوري بسبب الضغط.

تم العثور على "حطام" في المحيط الأطلسي قرب موقع تحطّم "تايتانيك" بواسطة روبوت مشارك في عملية بحث دولية للعثور على غواصة سياحية علمية مفقودة منذ الأحد والتي نفذ على الأرجح الأكسجين الموجود على متنها.

وأعلن خفر السواحل الأميركيين في تغريدة أنه تم تحديد موقع "حطام.. في منطقة البحث بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد بالقرب من تايتانيك"، سفينة الرحلات الشهيرة التي غرقت منذ 111 عامًا في مياه الولايات المتحدة وكندا.

وأشار التقييم الأولي إلى أن الحطام الذي تم العثور عليه قرب سفينة تايتانيك يعود إلى الغواصة المفقودة.