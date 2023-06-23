لخريجي #الثانوية.. 12 شرطًا للقبول في #برنامج_نيوم_للابتعاث الداخلي والخارجي

أعلنت "نيوم"، بدء التسجيل في برنامج نيوم للابتعاث الداخلي والخارجي، لخريجي الثانوية العامة من شباب وشابات منطقة تبوك، حتى 8 يوليو المقبل.

وحددت 12 شرطًا للقبول، شملت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائق طبيًا، وأن يكون المتقدم من منطقتي نيوم وتبوك، وأن تكون شهادة الثانوية العامة مصدره من إدارة تعليم تبوك.

وشملت الشروط أن يكون المتقدم خريج عام 2022 أو 2023، وأن تكون درجة اختبار القدرات العامة 80 فأعلى، وأن يكون المعدل التراكمي في الثانوية 90% فأعلى، وألا يكون المتقدم شاغلاً لأي وظيفة أو مسجل في التأمينات الاجتماعية.

كما شملت الانتظام الكلي والتفرغ والإقامة في موقع/مكان الابتعاث، وألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم إليها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم، إضافةً إلى إكمال جميع الوثائق المطلوبة أثناء التسجيل، واجتياز المقابلة الشخصية.

ويعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لخريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك لبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال إلحاقهم بالدراسة في أفضل الجامعات العالمية والمحلية، ليكونوا بعد تخرجهم جزءاً من بناء المستقبل الجديد عبر توظيفهم في قطاعات نيوم أو الشركات المشغلة لها.

يأتي ذلك كجزء من رؤيتها الطموحة لتقدم البشرية من خلال تمكين أعظم العقول لتكون رائدة في المستقبل، حيث توجه نيوم جزءاً كبيراً من جهودها نحو قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتنمية المجتمع وأهم الأدوات لتمكين الأفكار الرائدة لدى أفضل المواهب بالمنطقة.

يبدأ الابتعاث بالسنة التأسيسية في جامعة فهد بن سلطان في مدينة تبوك، وبعد اجتياز السنة التأسيسية يستكمل الطالب دراسة التخصص في إحدى أفضل الجامعات المحلية والعالمية في دول مختلفة مثل أمريكا وبريطانيا.