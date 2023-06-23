مذيعون ومعلقون يغادرون عملاق النقل التلفزيوني الرياضي #beIN.. هل التقاعد هو السبب؟

شهدت شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، خلال الأيام القليلة الماضية، رحيل عدد من مقدمي البرامج والمعلقين، وهم رؤوف خليف، ويوسف سيف، ولخضر بالريش، وأيمن جادة، وهشام الخالصي، ومحمد حمادة.

وأعلن الإعلامي التونسي هشام الخالصي رحيله عن قنوات "بي إن سبورت"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال: "سنوات عديدة لم أشعر بها بالغربة في هذا البلد الجميل". وأضاف: "عشت رواية سعيدة بين جدران هذه الشبكة العملاقة، ابتداءً من الجزيرة الرياضة وحتى beIN. ولكل بداية نهاية، أودع محبي القناة العملاقة على أن نلتقي على الخير والمحبة دائمًا".

وكشف المعلق رؤوف خليف كواليس رحيله، بسبب الوصول إلى سن التقاعد في قطر، مؤكدًا أنه لن يعتزل التعليق، وأنه يبحث عن خوض تجربة جديدة الفترة المقبلة في مكان آخر.

من جهته، أعلن لخضر بريش خلال ستوديو تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، رحيله الرسمي عن بي إن سبورتس، بقوله: "سيكون هذا الاستوديو هو الأخير بالنسبة لي معكم عبر قنوات بي إن سبورتس، أود أن أشكر السلطات القطرية على هذه الفرصة الرائعة للعمل والتواصل معكم عبر الجزيرة الرياضية ثم بي إن سبورتس".

يأتي ذلك في إطار رؤية شبكة "بي غن" ضرورة التجديد وإحضار أفراد جدد، خاصةً أن هؤلاء النجوم تجاوزوا سن التقاعد.

وكانت إدارة القناة تمدد عقود معظم الإعلاميين كبار السن بشكل استثنائي على مدار الثلاث سنوات الماضية في الفترة من 2019 إلى 2022 من أجل تغطية نهائيات كأس العالم 2022.

وارتبطت عدد من تلك الأسماء بالانضمام إلى مشروع الدوري السعودي الجديد، الذي انطلق الصيفي الحالي، وشهد انتقال العديد من نجوم أوروبا إلى الدوري السعودي.