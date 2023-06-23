الجوازات تصدر 7 قرارات إدارية بإدانة مخالفين لأنظمة #الحج لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور 7 قرارات بإدانة مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.

وقالت المديرية في بيان مساء اليوم الجمعة، إن اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة أصدرت 7 قرارات إدارية بإدانة المخالفين حتى 1444/12/4هـ، مشيرة إلى أن القرارات تضمنت عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

وطالبت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.