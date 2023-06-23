روسيا: #أوكرانيا استغلت استفزازات قائد #فاغنر لشن هجوم على #باخموت

اتهمت روسيا، أوكرانيا باستغلال استفزازات قائد قوات فاغنر وشن هجوم على مدينة باخموت.

وجاء اتهامات روسيا للجيش الأوكراني بعد إعلان قائد قوات فاغنر المسلحة بالتمرد ضد الجيش الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن كييف استغلت استفزاز مؤسس شركة فاغنر، يفغيني بريغوجين، وجهزت قواتها لشن هجوم على اتجاه باخموت.

وقالت الوزارة في بيان: "نظام كييف استغل استفزاز بريغوزين ووضع قوات من لواء المارينز الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين باتجاه باخموت للقيام بعمل هجومي".

وأضافت أن جنود المجموعة الجنوبية بالجيش الروسي يستهدفون بقصف مدفعي وطيران من نظام كييف.

وووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير المتعلقة بالضربات على وحدات فاغنر العسكرية الخاصة بأنها كاذبة.

ودعا المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي مقاتلي فاغنر إلى عدم الامتثال لأوامر بريغوجين واعتقاله.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إنه تم وضع وحدات خاصة من الحرس الوطني الروسي في حالة تأهب قصوى.

وأضافت الوكالة حسب تصريحات مصدر في وكالات إنفاذ القانون، أنه تم وضع المنشآت الحيوية في موسكو تحت حماية معززة ، وتم زيادة الإجراءات الأمنية في العاصمة.

وتابع المصدر: "تم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو ، وتم وضع جميع المرافق الحيوية وأهداف البنية التحتية للحكومة والنقل تحت حماية معززة".