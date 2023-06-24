“الزكاة” توضح الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والدخل عن الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق).

وأشارت الهيئة إلى أنه كما تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

على جانب آخر، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد إلى إخراج الزكاة (اختياريًا) عبر تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).

وأوضحت أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات «سداد» و«Apple Pay»، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة.

وأكدت الهيئة، في هذا الشأن، أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي الذين تم تسجيلهم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توفر خدمة «زكاتي»، إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.