قائد قوات “فاغنر” يرد على بوتين: اتخذ الخيار الخطأ وقريبا سيكون لنا رئيس جديد

رد قائد قوات "فاغنر" الروسية على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي اتهم فيها القوات بالخيانة.

وقال قائد "فاغنر" إن الرئيس الروسي تجنب بخطابه ذكر المتمردين والخونة من قواته، مضيفا أن بوتين اتخذ الخيار الخطأ وقريبا سيكون لنا رئيس جديد.

وأضاف أن وزير الدفاع الروسي حول قواته إلى جهاز علاقات عامة لرغباته، مشيرا إلى أن عدد من قوات "فاغنر" أصبحت قريبة من منطقة فورونيج.

وكان "بوتين" قد أعلن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو للرد على التمرد المسلح، معلنا أن هناك من يسعى لجر البلاد إلى حرب أهلية.

وأضاف في كلمة له، أنه سوف يتم الرد بشكل قاس وصارم على التمرد المسلح لقوات "فاغنر"، معتبرا ما يتم مواجهته اليوم هو خيانة للوطن.

وأكد "بوتين" أنه تم جر قوات "فاغنر" لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح، مشددا على أن الجيش الروسي يخوض قتالا صعبا ولابد من تضافر الجهود لتجاوز الأزمة.

وشدد "بوتين" على أن كل من حمل السلاح في مواجهة الجيش خائن، لافتا إلى أن تمرد قوات فاغنر بمثابة طعنة في الظهر".