بوتين يعتمد قانوناً لتجنيد السجناء في الجيش الروسي.. ويرفع سن تقاعد العسكريين لـ70 عاماً

اعتمد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يسمح بتجنيد السجناء للخدمة العسكرية بموجب عقود، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، وفق ما أفاد به موقع "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

كما وقّع الرئيس الروسي قانوناً يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية أو زمن الحرب، ليطال من هم في الـ70 من عمرهم.

وكان قائد قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، قد أعلن أنه تمكن من الدخول لمقر قيادة الجيش الروسي في مدينة "روستوف"، و أنه يسيطر على مواقع عسكرية.

وهدد قائد "فاغنر" بالزحف إلى موسكو، إذا لم يأت وزير الدفاع الروسي ورئيس أركانه للقائه.

وفي أول تصريحات له عقب تمرد قائد قوات "فاغنر" الروسية ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه أعلن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو للرد على التمرد المسلح، محذراً من أن هناك من يسعى لجر البلاد إلى حرب أهلية.

وأضاف في كلمة أنه سوف يتم الرد بشكل قاس وصارم على التمرد المسلح لقوات "فاغنر"، معتبرا ما يتم مواجهته اليوم هو خيانة للوطن.

وشدد "بوتين" على أنه تم جر قوات "فاغنر" لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح، وأن الجيش الروسي يخوض قتالا صعبا ولابد من تضافر الجهود لتجاوز الأزمة.

واعتبر أن كل من حمل السلاح في مواجهة الجيش خائن، واصفاً تمرد قوات "فاغنر" بأنه "طعنة في الظهر".