القبض على 5 من مروجي المخدرات في المنطقة الشرقية وجدة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (12.9) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الباكستانية، اتخذوا منزلًا مقراً لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.