وزير خارجية #إيران يوجه رسالة لنظيره الروسي بعد تمرد #فاغنر

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لنظيره الروسي سيرجي لافروف، أن طهران واثقة من أن موسكو سوف تتجاوز الأحداث الراهنة.

وبحث وزير الخارجية الإيراني مساء اليوم السبت، مع نظيره الروسي آخر التطورات في روسيا، حسبما ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء.

وأكد أمير عبد اللهيان لنظيره الروسي خلال الاتصال سيادة القانون في روسيا، منتقداً أيّ تدخلٍ خارجي في الشؤون الداخلية للدول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو، وتوعد بأن الرد على التمرد المسلح سيكون قاسياً.

وقال بوتين إن روسيا تخوض قتالاً صعباً من أجل مستقبلها وهذا يتطلب ترك كل ما يضعفنا، مضيفا: “سيكون ردنا قاسياً على هذا التمرد المسلح.. وأعلنا نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات”.