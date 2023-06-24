بتوجيه وزير الدفاع.. رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، للتأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وجاء ذلك بتوجيه من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك استكمالاً لجهود وخطط كافة الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج وخدمتهم.

وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة، مفرزة القوات الجوية في مطار مشعر عرفات.

وعقب ذلك زار رئيس هيئة الأركان العامة، الوحدات المشاركة في مهمة الحج بميدان قوة الواجب بالمغمس، واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم.

وزار المستشفى الميداني التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع في عرفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، والتقى الكوادر الطبية والصحية.

واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات الصحية، وبما يكفل للحجاج أداء نسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة.

واطلع على الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، ومواقع حجاج وزارة الدفاع وحجاج التحالف.

واختتم جولته بزيارة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج، واستمع لإيجاز عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الكريم.

ونقل تحيات وتقدير الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع للمشاركين من منسوبي وزارة الدفاع في مهمة حج هذا العام.