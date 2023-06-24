روسيا تغلق صفحة تمرد قائد فاغنر بـ”صفقة مدوية”

طوت روسيا صفحة تمرد قائد قوات فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، بعد يوم دام من المعارك، اجتاحت خلاله عناصر المجموعة المسلحة الأراضي الروسية، بعد إعلان التمرد بعقد صفقة مدوية.

وأعلن الكرملين، عن إسقاط الدعوى الجنائية ضد قائد مجموعة فاغنر وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الجيش الروسي، بوساطة رئيس بيلاروسيا.

وقال الكرملين، في بيان مساء اليوم السبت، إن جنود فاغنر الذي شاركوا في تمرد اليوم لن تتم مقاضاتهم، بل سيقومون بتوقيع عقود جديدة مع الجيش الروسي.

ووصف الكرملين أحداث تمرد قائد فاغنر التي جريت اليوم بالمأساوية، مؤكدة أن التغييرات في وزارة الدفاع الروسية من صلاحية الرئيس فلاديمير بوتين فقط.

وأضاف الكرملين، أنه تم حسم الوضع بلا خسارة والاتفاق على عودة فاغنر للثكنات، مؤكدة أنه لن يتم مقاضاة مقاتلي فاغنر تقديرا لمجهوداتهم.

وشدد على أن الهدف من الصفقة مع قائد فاغنر كان لتجنب الخسائر، وأن حقن الدماء كان أهم بالنسبة لروسيا من معاقبة المتمرد.

ومن جهته، أعلن رئيس مجموعة فاغنر، وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وغادرت في الاتجاه المعاكس وذلك "حقنا للدماء".