بدلا من  الحقن.. عقار جديد يحتوي على مادة “الإنسولين” يتم تناوله عبر الفم

تمكن مجموعة من العلماء بالولايات المتحدة الأمريكية من استخلاص مادة الأنسولين التي يحتاجها مرضى السكري من النوع الأول والثاني من "الخس"، حيث يمكن تناوله عبر الفم.

وأكد العلماء أن العقار الجديد يساعد مرضى السكري في الحصول على عقار ممتاز بتكلفة زهيدة.

وبعمل العقار الجديد على تنظيم السكر في 15 دقيقة في التجربة التي أجريت على فئران المختبر، كان الأنسولين النباتي قادرًا على تنظيم نسبة السكر في الدم في غضون 15 دقيقة، مقارنة بالأنسولين الذي يتم إفرازه بشكل طبيعي.

وأشار الأطباء إلى أن العقار الجديد، لا يؤثر على مستويات السكر ، فيؤدي إلى حدوث غيبوبة سكري مثلما يتم عبر استخدام الحقن التقليدية.