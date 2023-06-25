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بدلا من  الحقن.. عقار جديد يحتوي على مادة “الإنسولين” يتم تناوله عبر الفم

25 يونيو 2023 · < 1 minute

تمكن مجموعة من العلماء بالولايات المتحدة الأمريكية من استخلاص مادة الأنسولين التي يحتاجها مرضى السكري من النوع الأول والثاني من "الخس"، حيث يمكن تناوله عبر الفم.

وأكد العلماء أن العقار الجديد يساعد مرضى السكري في الحصول على عقار ممتاز بتكلفة زهيدة.

وبعمل العقار الجديد على تنظيم السكر في 15 دقيقة في التجربة التي أجريت على فئران المختبر، كان الأنسولين النباتي قادرًا على تنظيم نسبة السكر في الدم في غضون 15 دقيقة، مقارنة بالأنسولين الذي يتم إفرازه بشكل طبيعي.

وأشار الأطباء إلى أن العقار الجديد، لا يؤثر على مستويات السكر ، فيؤدي إلى حدوث غيبوبة سكري مثلما يتم عبر استخدام الحقن التقليدية.

 

 

 