فيديو.. “كانتي” يرتدي ملابس الإحرام استعدادا لأداء مناسك الحج

تداول مغردون على منصة "تويتر"، فيديو يوثق ارتداء لاعب نادي الاتحاد الجديد، الفرنسي "نغولو كانتي" لملابس الإحرام استعدادا لأداء فريضة الحج

وأظهر المقطع "كانتي" برفقة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء حيث وجه له الاخير كلمات الشكر قائلا :” شكرا على الزيارة والحمد لله الذي يسر لك القدوم .. وأسال الله أن يتقبل منك”.

الجدير بالذكر ، أنه أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي ليلحق بمواطنه المهاجم كريم بنزيما لتمثيل نادي الاتحاد بطل دوري المحترفين لكرة القدم “دوري روشن” لمدة 3 سنوات.