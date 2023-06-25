وفاة 9 أشخاص بسبب الحر في باكستان

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء موجة الحر التي تخيم على أنحاء مختلفة من باكستان.

وأوضحت وسائل الاعلام الباكستانية أن معظم الضحايا سقطوا في العاصمة إسلام آباد والمناطق المحيطة بها، إثر تعرضهم لضربات الشمس ونوبات الحر، مشيرة إلى نقل العشرات منهم إلى المستشفيات، حيث توفي تسعة أشخاص.

ولفتت وسائل الإعلام الباكستانية إلى تراجع موجة الحر في الشطر الشمالي من باكستان بسبب هطول الأمطار بغزارة.

كما وردت أنباء عن مصرع 4 أشخاص إثر تعرضهم لصاعقة رعدية في مدينة ناروال بإقليم البنجاب، تزامناً مع هطول الأمطار الغزيرة.