يسمح ممارسة النشاط حتى الساعة 12.. تحديثات ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

حدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، "القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي".
وتستهدف التحديثات رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في محلات التزيين النسائي والمحافظة على سلامة المستفيدات عند تقديم خدمات
التزيين النسائي لهن، وتنظيم عدة أنشطة في موقع واحد، وخلق فرص استثمارية ووظيفية، ومعالجة التشوه البصري.
وسابقاً كان يسمح بعمل النشاط حتى الساعة 11 مساءً، حالياً سيسمح حتى الساعة 12 صباحاً، ويمنع ممارسة النشاط بعد هذا الوقت، إلا بعد الحصول على تصريح "يستثنى شهر رمضان والأعياد".
ومن التعليمات الجديدة:
- يجب الحصول على ترخيص بلدي مستقل لكل نشاط مضاف لرخصة التزيين النسائي في حال كان تشغيل النشاط المضاف ممارس من مستثمر آخر.
- يمنع ممارسة النشاط بعد الساعة (12) ليلا إلا بعد الحصول على تصريح خاص باستثناء شهر رمضان المبارك والأعياد.
- يمنع تقديم الخدمات المنزلية إلا بعد الحصول على التصاريح المخصصة لذلك.
- يجب أخذ موافقة الجهة المختصة الأمانة /البلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة المحل.
- يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
- يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله.
- يجب قبل إضافة أي نشاط أو تجهيز الموقع من أجل ذلك الحصول على موافقة الأمانة / البلدية المختصة لكل نشاط إضافي.