يسمح ممارسة النشاط حتى الساعة 12.. تحديثات ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

حدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، "القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي".

وتستهدف التحديثات رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في محلات التزيين النسائي والمحافظة على سلامة المستفيدات عند تقديم خدمات

التزيين النسائي لهن، وتنظيم عدة أنشطة في موقع واحد، وخلق فرص استثمارية ووظيفية، ومعالجة التشوه البصري.

وسابقاً كان يسمح بعمل النشاط حتى الساعة 11 مساءً، حالياً سيسمح حتى الساعة 12 صباحاً، ويمنع ممارسة النشاط بعد هذا الوقت، إلا بعد الحصول على تصريح "يستثنى شهر رمضان والأعياد".

ومن التعليمات الجديدة: