الأمير فهد بن منصور: المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال ونشهد ازدهارًا في منظومة الشركات الناشئة

أكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، لمجموعة الشركات الناشئة ومجموعة اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين، أن السعودية تشهد ازدهارًا في منظومة الشركات الناشئة.

وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لمجموعة الشركات الناشئة لدول مجموعة العشرين المنعقد في مدينة غوا الهندية؛ أن هذا القطاع يمثل حاضر ومستقبل اقتصادات العالم.

وأشار إلى أهمية مشاركة السعودية في قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة (Startup 20) كونها أسرع الاقتصادات نموًّا بين دول مجموعة العشرين، وحصولها على المراكز الأولى عالميًّا في 4 مؤشرات لريادة الأعمال، لافتا إلى أن هذه النتائج هي انعكاس الدعم المقدم من القيادة الرشيدة لمنظومة الشركات الناشئة تحت ظل رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

وشاركت المملكة في الاجتماع التحضيري لمجموعة الشركات الناشئة لدول مجموعة العشرين لمناقشة بنود توصيات البيان الختامي للقمة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال وكل ما يخدم الشركات الناشئة ويساعدها في بناء أسس ترتكز عليها.

وأكد الأمير فهد بن منصور، أن التطور في مجال الشركات الناشئة جعل المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال ونقطة التقاء عالمية لرواد الأعمال والمستثمرين، مبينًا أن المملكةَ قادرةٌ على جعل الرياض عاصمةً للريادة العالمية بمستوى ينافس وادي السيليكون.