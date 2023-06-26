بالفيديو.. مهندس سعودي يبتكر آلة لإدارة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر الذكاء الاصطناعي

تمكن مهندس سعودي يعمل بمجال التقنية، من ابتكار آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود بالمشاعر المقدسة ، ولا سيما في المسجد الحرام.

وأوضح المهندس الدكتور عماد فلمبان بجامعة أم القرى، أنه يتم الاستعانة بالكاميرات المنتشرة في كل مكان بالمشاعر المقدسة، والبالغ عددها 1000 كاميرا مراقبة، حيث يتم تحليل الصور الواردة من الكاميرات ويتم وضع علامة حمراء على المناطق التي تشهد ازدحاما ومن ثم تصدر إشارات أليا إلى المسؤولين عن تنظيم الحشود.

وأكد أن الآلة تقوم بحساب أعداد الحشود على مدار الساعة، آمالا أن يتم استخدام وتطبيق هذه الآلة خلال موسم الحج المقبل.