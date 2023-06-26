“طمية”.. أول عربة إسعاف سعودية مدرعة على مستوى الشرق الأوسط

دشنت هيئة الهلال الأحمر أول عربة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بموسم الحج هذا العام، و هي عبارة عن مركبة إسعاف برمائية قادرة على الوصول إلى التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها عبر مركبات الإسعاف التقليدية، مثل المناطق الوحلة أو المائية أو الجبلية، والسهول؛ للقيام بمهام الإنقاذ والإسعاف في المشاعر المقدسة.

كما يمكن لمدرعة "طميّة" نقل مريضين؛ وستة أشخاص آخرين مع سائق المركبة، وتعمل بشكل متواصل إلى ما يقارب 19 ساعة بدون توقف؛ أو أكثر من 65 ساعة في وضعية الوقوف؛ وكذلك إضافة إنارات تحذيرية استطلاعية يمكن للسائق من خلالها التحكم، ومشاهدة الأماكن الليلية في الأوقات المظلمة، وكاميرات ذات جودة عالية.

وينسب اسم "طمية" إلى جبل شهير يقع بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم.