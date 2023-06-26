أول ظهور لوزير الدفاع الروسي منذ تمرد “فاغنر”

في أول ظهور علني له منذ تمرد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة ، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زار القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتقدم مقاتلو مجموعة "فاغنر" بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجن نحو موسكو للإطاحة بما وصفوه بالقيادة العسكرية الروسية "الفاسدة والتي تفتقر للكفاءة"، قبل أن ينسحبوا فجأة إلى منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بعد اتفاق مع الكرملين توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وتظهر المشاهد التي وفرتها وزارة الدفاع وبثتها محطة "روسيا 24"، شويغو الذي كان هدفا لانتقادات لاذعة جدا من جانب قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وهو يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية في أوكرانيا و"يعقد اجتماعا مع مسؤولي" إحدى الوحدات.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الوزير شدد خلال هذا الاجتماع خصوصا "على الفاعلية الكبيرة لرصد وتدمير" أسلحة وجنود "العدو".