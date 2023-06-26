مكون من 13 طابقا.. انهيار عقار بالإسكندرية والحماية المدنية تكافح لإنقاذ السكان (صور)

تعرض عقار مأهول بالسكان في محافظة الإسكندرية شمال مصر ، للانهيار، حيث أنه مكون من 13 طابقا.

وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الأنقاض بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات.

وتوجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية إلى موقع الحادث لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض قبل فوات الأوان ولم يعرف بعد عدد الأشخاص المتواجدين تحت الأنقاض، كما وصلت سيارات الإسعاف، وقوات الأمن ومسئولي حي المنتزه اول.

وتوجه رئيس حي المنتزة أول بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من ١٣ دورا مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.