إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يونيو 2023

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يونيو 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي: إن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 916 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وبيّن أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 49.3 مليار ريال.

‏وذكر أن الصندوق اعتمد أكثر من 115 ألف طلب تحديث لمراحل البناء من إجمالي 148 ألف، هم قوام مستفيدي مُنتج البناء الذاتي، مؤكداً أن القنوات الإلكترونية متاحة لباقي المستفيدين لتحديث مراحل بناء منازلهم وفق المعايير الهندسية والفنية.