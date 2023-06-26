«ممنوع المشي حافياً».. 7 إرشادات طبية مهمة للحجاج من مرضى «السكري»

يحتاج الحجاج من مرضى «السكري» الالتزام بمجموعة من الإرشادات الصحية، نظراً لطبيعة حالتهم المرضية التي تتطلب عناية خاصة.

وتتضمن هذه الإرشادات –التي قدمتها مدينة الملك سعود الطبية- لمرضى «السكري»:

- الامتناع عن المشي حفاة القدمين

- وضع ماكينة حلاقة كهربائية بدل الموس لتفادي الإصابة بالجروح.

- تحديد جرعات الدواء المناسبة للحالة، وأخذ أهم التقارير الخاصة بها

- وضع سوار يبين إصابة صاحبه بـ«السكري» للمساعدة أثناء الحج إذا لزم الأمر.

- أخذ جهاز قياس السكر الخاص وكميات كافية من الأدوية المحددة.

- الالتزام بالنظام الغذائي والحرص على تناول السوائل بكميات كافية، خاصة في حالة التعرض للهبوط، مثل تناول عصير التفاح وملعقة من العسل أو الزبيب.

- زيارة أقرب مركز صحي بالمشاعر فورًا عند الشعور بأي تعب.