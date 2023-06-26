بظهور عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان.. فيلم عالمي عن مدينة الأحلام «ذا لاين» على «ديسكفري» (فيديو)

تعرض قناة «ديسكفري» العالمية، خلال الساعات القليلة المقبلة، فيلماً وثائقياً عن مدينة الأحلام «ذا لاين» في «نيوم».

ويضم الفيلم الوثائقي المنتظر مقابلة مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليكشف أبرز تفاصيل المشروع الحلم، الذي يعد من أكبر وأعظم المشروعات في القرن الحادي والعشرون، إلى جانب بعض مسؤولي «ذا لاين».

وجاء في المقطع الترويجي للفيلم: «في أحد أكثر المشاريع المرتقبة والمثيرة للاهتمام في تاريخ بناء المدن، خطة طموحة لبناء مدينة ضخمة في الصحراء السعودية، تجعل العالم يتسائل: ما هو شكل البيئة التي نريد أن نبنيها هنا إذا ما بدأنا من الصفر؟.. مدينة تليق بهذا القرن تليق بوقتنا الحاضر».

وقال الأمير محمد بن سلمان في المقابلة: «لدينا مساحة خالية، ونريد بناء مكان يعيش فيه 10 ملايين شخص، لهذا بدأنا في التفكير من الصفر».

ووصف الفيلم المدينة بأنها «رؤية مستقبلية جريئة، مدينة بلا سيارات، وخالية من انبعاثات الكربون»، وكذلك بأنها «ستكون بدون أدنى شك أكبر وأضخم مشروع في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين».

بينما قال أحد المتحدثين في الفيلم عن أهمية المدينة: «إذا نجحت المدينة، ستكون المعلم الجديد للعالم».