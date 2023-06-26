باكستان.. إقالة 3 من كبار ضباط الجيش على خلفية هجمات أنصار عمران خان

كشف المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجر جنرال أحمد شريف تشودري، اليوم الاثنين، إقالة ثلاثة من كبار الضباط بينهم ضابط برتبة ليفتانت جنرال؛ لإخفاقهم في منع وقوع هجمات عنيفة على منشآت عسكرية شنها أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي احتجاجا على اعتقاله.

وقال، في مؤتمر صحفي في مدينة روالبندي: إن 102 على الأقل يمثلون أمام محاكم عسكرية فيما يتعلق بأعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي.

ولم يحدد تشودري عدد المدنيين أو المسؤولين العسكريين من بين هؤلاء. ولم يعلن أسماء الضباط الكبار الذين أقيلوا.