الخارجية الأمريكية: قيادة بوتين لروسيا تواجه تحديًا مباشرًا بعد تمرد “فاغنر”

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن موقفها بشأن تطورات الأوضاع في روسيا خاصة بعد إعلان قائد قوات فاغنر المسلحة التمرد ضد الجيش الروسي قبل التراجع بوساطة من دولة بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات اليوم، إن الولايات المتحدة لا تعلم ماذا سيحدث لقوات فاجنر في أوكرانيا وإفريقيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنها ليست لديها أي معلومات عن مكان تواجد قائد قوات فاجنر بعد مغادرة روسيا إثر صفقة وقعت بينه وبين القيادة الروسية تحت رعاية الرئيس البيلاروسي.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه بعد تمرد قوات فاجنر المسلحة الأخير ترى الولايات المتحدة أن قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه تحديا مباشرا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن تمرد قوت فاجنر شأن روسي داخلي ولم تشارك فيه، قائلة: "كان لدينا قنوات اتصال مع الروس يوم السبت خلال تمرد قوات فاجنر".