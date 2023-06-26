مدير مكافحة المخدرات: رجال الأمن يقفون سدًّا منيعًا ضد عمليات التهريب والترويج

أكد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، أن المملكة من الدول الرائدة في مكافحة المخدرات، وتبذل جهودًا عظيمة للحد من انتشارها.

وقال اللواء القرني خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إن السعودية تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها.

وأضاف مدير عام مكافحة المخدرات أن المملكة تقوم برصد شبكات التهريب والمخططات الإجرامية لتهريب المخدرات، ووضع الخطط اللازمة للقبض عليهم، وإقامة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة المخدرات، ومن ذلك الحملة الأمنية لمكافحتها، والقبض على مهربيها ومروجيها.

وشدَّد المدير العام لمكافحة المخدرات على أن رجال الأمن في المملكة سيقفون سدًّا منيعًا ضد عمليات تهريب وترويج المخدرات؛ لما يتمتعون به من تأهيل وتدريب وخبرات ميدانية وإمكانات مادية وتقنية.

وأكد أهمية دور أفراد المجتمع في المشاركة في جهود الحرب على المخدرات، من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتهريب المخدرات وترويجها وتعاطيها.