أهم النصائح لمرضى الكلى خلال الحج

الكلى عبارة عن عضوين على شكل حبة الفول. كل كلية بحجم قبضة اليد.

تعمل الكلى على تصفية المياه الزائدة والفضلات من الدم وتكوين البول. مرض الكلى يعني أن الكليتين قد تضررتا ولا يمكنها تصفية الدم بالطريقة التي ينبغي لها.

إذا كان الشخص يعاني من الفشل الكلوي، فإن العلاجات تشمل زرع الكلى أو غسيل الكلى. وتشمل مشاكل الكلى الأخرى إصابة الكلى الحادة وتكيسات الكلى وحصى الكلى والتهابات الكلى.

ويحتاج مرضى الكلى إلى عناية خاصة خلال أداء المناسك.

ونصحت مدينة الملك سعود الطبية المصابون بأمراض الكلى، بالتأكد من إمكانية أداء فريضة الحج قبل السفر من خلال زيارة الطبيب المختص، والحصول على جميع التعليمات الخاصة بالحالة الصحية، وحمل جميع الأدوية المخصصة وبكميات كافية، وكذلك حفظها في مكان يسهل الوصول إليه من قبل المحيطين.

كما نصحتهم بعدم التهاون في مواعيد العلاج المحددة، وتناول السوائل وفقًا لتحديد الطبيب وليس من تحديد المريض نهائيًا، وعدم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع واختيار الأوقات الليلية للطواف والسعي وعدم تناول اللحوم أثناء الحج حتى لا تؤثر على وظيفة الكلى بشكل مباشر، وفي حالة الشعور بالتعب على المريض الذهاب إلى أقرب مركز صحي بالمشاعر للمساعدة على الفور.