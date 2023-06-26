ولي العهد عن المشروع الحلم “ذا لاين”: “نصنع الحضارة الجديدة”

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة بشأن "المشروع الحلم ذا لاين" في مدينة المستقبل نيوم.

وعرضت قناة "ديسكفري" العالمية، فيلما عن "ذا لاين"، وضم مقابلة مع الأمير محمد بن سلمان.

قال إن المملكة تسعى من خلال مشروع نيوم إلى صناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب، متعهدا أن النتيجة النهائية للمشروع ستكون خلّاقة وجديدة.

وتحدث عن النمو السكاني في السعودية، موضحًا أنه سيتضاعف من 33 مليوناً إلى نحو 50 - 55 مليون نسمة في 2030، مشيرًا إلى أن هذا العدد من السكان سيستهلك البنية التحتية الحالية الكاملة للمملكة ما يضعنا أمام سؤال حقيقي حول صناعة مدينة جديدة.

ورداً على المشككين حول إنجاز السعودية مشاريعها الضخمة، قال ولي العهد "دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ".

وعن "ذا لاين"، قال: "عندما عرضوا عليّ فكرة ذا لاين بعد تحويله من (حلقة) إلى (خط) كان بعرض ٢ كلم بين الجانبين. فكرة البنية التحتية بهذا الشكل كانت رائعة، ولكن عندما تتعمق بها، كان عرض ٢ كلم يضيع الإحساس بهذه الفكرة. حينها قلت للفريق، ماذا إذا أخذنا ال ٢ كلم وطويناها إلى برجين اثنين متقابلين بكامل طول (الخط)! هل ستنجح الفكرة؟ أم ستكون ضخمة للغاية؟!".

وأضاف: "بدأنا في الحديث عن الكثير من الأفكار حول شكل ذا لاين. بناء دائرة وربطها بالتنقل والقطارات وغيره ونبدأ بناءها بشكل تدريجي حتى يتم اكتمالها في 2030. تبادلنا الأفكار وعملنا مع كثير من الفرق وطرحنا منافسة لأفضل المصممين في العالم. جميعهم قدموا لنا نماذج مدن متماشية مع النماذج المتوفرة لكن بحلولٍ أفضل، ماعدا مصمم واحد تبنى الفكرة وقال لنحول الدائرة إلى خط مستقيم".

وأشار إلى أن شمال المملكة العربية السعودية منطقة لم يتم اكتشافها بعد، وتمتلك طبيعة متنوعة بين الجبال والأودية والشواطئ والجزر والواحات والرمال. هي المكان المناسب للتزلج والغوص.

وأكد أن النماذج مكتملة لدينا الآن ونعمل على تنفيذها. وأضاف "هذا المشروع يلبي الطلب المتزايد في السعودية ويصنع الطريقة الحديثة في بناء المدن وأسلوب الحياة".