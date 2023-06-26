قوات الدعم السريع تعلن عن هدنة من طرف واحد في السودان لمدة يومين

أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، في تسجيل صوتي عن هدنة من جانب واحد تستمر لمدة يومين في السودان اعتبارا من غدا الثلاثاء.

وقال حميدتي إن قواته تعلن عن هدنة من طرف واحد اعتبارا من الغد وخلال العيد.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع: "بدأنا التعاون مع المواطنين لمواجهة أي تفلت من قبل القوات".

وتابع حميدتي: "مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني.. ونحذر أهالي دارفور من محاولات إشعال الفتنة والحرب الأهلية".

وتتواصل الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من السودان مما خلف مئات المصابين والقتلى وفرار الآلاف داخليا وخارجين.