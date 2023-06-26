مدير حرس الحدود: السعودية رائدة في الحرب على المخدرات محلياً ودولياً

أكد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، أنّ المملكة أخذت على عاتقها زمام المبادرة في إعلان الحرب على المخدرات، والقبض على مهربي ومروجي هذه الآفة الخطيرة، والحد من انتشارها وبث سمومهم بين المجتمعات في مناطق المملكة، فكانت رائدة في هذا المجال محلياً ودولياً.

وقال مدير عام حرس الحدود بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق 26 يونيو من كل عام "بذلت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية جهوداً عظيمة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها، وتدعم هذه الجهود حملة أمنية ميدانية لمحاربة المخدرات، ومعارض ورسائل توعوية، واستثمار المنصات الإعلامية المختلفة لزيادة الوعي بخطورتها والآثار المترتبة على تعاطيها وسبل الوقاية منها ".

وأضاف: "يأتي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ورجال حرس الحدود يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول عبور حدود المملكة البرية والبحرية بطرق غير مشروعة، وذلك لما يتمتعون به من تأهيل وتدريب وخبرات أمنية ميدانية، وما يتوافر لهم من إمكانات مادية وتقنية".