أول تعليق من مجلس الجمعيات الأهلية بشأن إساءة بعض المغردين

أصدر مجلس الجمعيات الأهلية بيانا يكشف فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن الإساءة للجمعيات الأهلية.

وأوضح المجلس في بيان نشره على حسابه بـ"تويتر"، أنه اطلع على ما تداوله بعض المغردين حول الإساءة للجمعيات الأهلية، حيث يؤكد المجلس أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه.

وأضاف أن جميع الجمعيات تخضع لرقابة مستمرة من هذه الجهات، وتلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها وفق معايير الحوكمة الرشيدة ( معيار الامتثال والالتزام، ومعيار الشفافية والإفصاح )، وهذا ما أكده تقرير منظمة العمل المالي الدولية من حصول القطاع غير الربحي في المملكة على درجة عالية من التقييم في مجال السلامة المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح مقارنة بالدول المتقدمة.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية جزء من منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعمل بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص، وهذه التغريدات تتجاهل ما حققته الجمعيات من إنجازات ومساهمات فعالة في سد احتياجات المجتمع.

وتقديم الخدمات التنموية لمستفيديها والاسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة برعاية ودعم ولاة الأمر - يحفظهم الله - .

ويؤكد المجلس متابعته لجميع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجمعيات الأهلية، وأنه سيقوم بواجبه باتخاذ ما يلزم مع الجهات المعنية لحماية الجمعيات الأهلية بصفته ممثلاً لها، وذلك برفع البلاغات للنيابة العامة ورفع الدعاوى الجزائية العامة إلى الجهات المختصة ضد كل من يسيء إلى الجمعيات الأهلية عبر تشويه سمعتها، أو العاملين بها، أو المتعاملين معها، أو من يتعمد المساس بنزاهة عملها دون وجه حق.